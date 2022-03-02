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Подрядчик из ХМАО приступил к строительству моста через реку Яя в Томской области за 1,1 млрд рублей

Томские новости, строительство Яя мост инвестор деньги стройка инфраструктура Подрядчик из ХМАО приступил к строительству моста через реку Яя в Томской области за 1,1 млрд рублей

АО «Мостострой-11» (ХМАО) приступило к строительству моста через реку Яя в Зырянском районе Томской области взамен аварийного, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Мы получили ресурсы, тендер отыгран, стройкомпания приступила к реализации проекта», — сообщил заместитель губернатора Томской области Игорь Шатурный журналистам в среду.

Новый мост предполагается построить на трассе Большедорохово — Тегульдет до 15 декабря 2023 года. Длина будущего моста составит 245 м.

«Мостострой-11» зарегистрировано в ХМАО в 2002 году, занимается строительством мостов и тоннелей, получила контракты на строительство и ремонт мостов и дорог в регионах РФ.

Как сообщалось, старый мост через реку Яя, построенный в 1976 году, в августе 2018 года был признан аварийным из-за потери несущей способности конструктивных элементов. В Зырянском и Тегульдетском районах, где работают крупные лесозаготовительные центры, был введен режим ЧС. Он был снят в ноябре 2018 года после возведения понтонного моста для движения большегрузов. Старый железобетонный мост в настоящее время работает в реверсивном режиме, скорость ограничена до 30 км/ч, общая масса транспорта — до 15 т.

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