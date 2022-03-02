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Пожилой северчанин лишился более миллиона рублей, попытавшись заработать на инвестициях

Криминал, Томские новости, инвестиции программы миллион рублей потерял деньги онлайн-мошенники Пожилой северчанин лишился более миллиона рублей, попытавшись заработать на инвестициях

Житель Томской области доверился мошенникам и лишился более 1 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным 68-летний мужчина увидел в интернете рекламу инвестиционной платформы, заинтересовался предложением и оставил заявку со своими контактами. Через некоторое время с ним связалась неизвестная женщина, представившаяся сотрудницей компании. Она рассказала пенсионеру, что для участия в торгах необходимо установить несколько мобильных приложений.

После успешной регистрации мужчина перевел на свой счет 11 600 рублей. Но «сотрудница компании» убедила северчанина в том, что для получения гарантированной прибыли необходимо внести на счет большую сумму. Поддавшись на уговоры пенсионер перевел более 1 млн рублей на свой счет, который вскоре был заморожен.

«В ответ на что, мошенница пояснила, что для разморозки счета не хватает денежных средств и необходимо срочно пополнить баланс, однако, у мужчины просто их не было, узнав об этом, злоумышленница перестала выходить на связь», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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