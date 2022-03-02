Томичам не рекомендуют брать новые кредиты, ставки по уже взятым останутся прежними

2 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая/ из архива издания

Рост ключевой процентной ставки до 20% приведет к удорожанию кредитов. Однако это не коснется взятых ранее займов.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в первую очередь, увеличение ключевой ставки было сделано для борьбы со спекуляциями на скачках курсов валют, по этой же причине временно остановлены валютные торги на Московской бирже.

«Ставки по действующим кредитам повышаться не будут, — подчеркнула управляющая томским отделением банка „Открытие“ Олеся Гребнева. — Соответственно, тех, у кого уже есть выданные кредиты, эта ситуация не коснется».

Между тем, томичам не рекомендуют брать новые кредиты без острой финансовой необходимости. Также эксперты не рекомендуют спешить с покупкой евро или долларов, и не советуют принимать импульсивные финансовые решения.

«А размещение средств на депозитных счетах наоборот сулит выгоду: проценты, которые будут начисляться на накопления жителей, одни из самых высоких за всю историю банковской системы России», — говорится в сообщении.

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