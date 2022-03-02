Нам нужен мир — депутат томской облдумы обратилась к руководству страны

Томский Обзор / Фото: 2 марта 2022 // Фото: instagram.com

Депутат Законодательной Думы Томской области Галина Немцева выпустила обращение к руководству страны с просьбой предоставить информацию обо всех погибших и раненых российских солдатах их родственникам.

«Первые дни просто невозможно было поверить, что происходящее — правда. С разных сторон мы слышали и до сих пор слышим разную информацию и разобраться в ней очень сложно. Мы, региональные депутаты, не принимаем решений по международной политике, но обязаны передавать информацию от наших избирателей выше, чтобы власть имела возможность учитывать интересы всех россиян», — написала Галина Немцева в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что в последние дни ей звонят десятки томичей, по большей части матери военнослужащих, с просьбой узнать, живы ли их дети. Также жители региона сообщали депутату о том, что из-за роста цен они теряют возможность обеспечить себя базовыми продовольственными продуктами.

В связи с полученными сообщениями депутат обратилась к руководству страны с просьбой предоставить реальную информацию обо всех погибших и раненых российских солдатах их родственникам, также сообщить о военнослужащих, находящихся на территории Украины и приграничных территориях, вне зависимости их участия в боевых действиях. Также депутат просит регулярно предоставлять эту информацию родственникам, если операция затянется.

Тем, кто не участвует в боях, Галина Немцева просит обеспечить возможность общения с родственниками. Также депутат настаивает на срочной разработке мер поддержки малообеспеченных групп граждан.

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