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Проблему бездомных собак в Радонежском надо решить в кратчайшие сроки — и.о. мэра Томска

Безопасность, Власть, Город, Томские новости, бездомные безнадзорные животные отлов собак Проблему бездомных собак в Радонежском надо решить в кратчайшие сроки — и.о. мэра Томска

Ситуация с безнадзорными собаками в Радонежском и других районах Томска будет взята под контроль администрацией города. Об этом сообщил и.о. мэра Михаил Ратнер в рамках прошедшего рабочего совещания, передает пресс-служба мэрии.

«Мы понимаем, что законодательство на сегодняшний день несовершенно, но нам необходимо обеспечить безопасность томичей. Поэтому проблему, сложившуюся с безнадзорными собаками в Радонежском, надо решить в кротчайшие сроки и окончательно. Кроме того, нам стала поступать информация от жителей других районов Томска с жалобами на собачьи стаи. Всю эту информацию мы также проверим и ситуацию возьмем под контроль», — сказал Михаил Ратнер.

Накануне в социальных сетях томичи начали жаловаться на скопление собак и их агрессивное поведение. На место оперативно выехали специалисты подрядной организации, которые отследили перемещение стаи и начали отлавливать животных.

За выходные в Радонежском работники «Верного друга» выловили пять собак — двух самок, молодых кобелей — «провокаторов» и одного взрослого кобеля. Отлов безнадзорных животных в микрорайоне продолжается.

Однако, как он отметил на совещании, проблема не решена полностью — от жителей продолжают поступать сигналы, и администрация должна принять меры по решению этого вопроса.

Сообщить о замеченной агрессивной стае безнадзорных собак на улицах Томска можно в департамент дорожной деятельности и благоустройства по телефонам 46-83-69 и 53-57-66.

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