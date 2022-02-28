Со среды в Томской области снимут ограничения на работу допобразования и плановую медпомощь

Томский Обзор / Фото: 28 февраля 2022 // Фото: Владимир Дударев

В среду, 2 марта, в Томской области снимается ряд ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так, глава регионального оперштаба Сергей Жвачкин принял решение возобновить работу учреждений дополнительного образования со 2 марта в обычном режиме.

«Заболеваемость среди детей в Томске пошла на спад, и это позволяет нам открыть для очного посещения кружки, секции, школы искусств, — объяснил Сергей Жвачкин. – По этой же причине могут начать работу детские игровые залы – при условии 50-процентной заполняемости».

Кроме того, будет возобновлена плановая медпомощь в стационарах региона. Вместе с тем губернатор предостерег жителей области от беспечного отношения к эпидемии, напомнив об опасности заразить старших родственников, для которых инфекция может оказаться фатальной.

Напомним, с 1 февраля в Томской области был ужесточен введенный из-за распространения коронавируса режим ограничений. В частности, учреждения дополнительного образования всех форм собственности в Томской области работали исключительно дистанционно.

Также ранее сообщалось, что с марта томские вузы переходят на смешанный режим работы.

Напомним, по последним данным, за прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 1 601 случай заболевания коронавирусом. Всего за весь период пандемии в регионе зафиксировано 98 953 случаев заболевших. 70 441 из них выздоровели, 744 скончались.

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