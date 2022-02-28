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Томич лишился более 800 тыс. рублей, поверив, что мошенники хотят взять на него кредит

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Житель Томска оформил на себя кредит и перевел его мошенникам, чтобы защитить свои средства, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 39-летнему мужчине позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей одного из банков. Она рассказала, что неизвестные получили доступ к его личному кабинету и начали оформлять кредит на сумму более 700 тыс. рублей. Чтобы их остановить мужчине необходимо «перекрыть» сумму оформленной заявки, а затем перевести деньги на счет, который укажут «сотрудники банка».

В итоге томич выполнил указания звонившей — получил кредит на сумму более 800 тыс. рублей, а после через терминал внес деньги на указанный мошенником счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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