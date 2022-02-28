Доллар и евро достигли исторических максимумов и уперлись в верхние планки биржи

Доллар США и евро достигли исторических максимумов в начале торгов «Московской биржи» в понедельник и уперлись в верхние планки, установленные регламентом биржи: доллар — 90 руб., евро — 101,1925 руб.

Как уточняет агентство «Интерфакс», на этих уровнях присутствует большой спрос на валюту, продаж практически нет. Рубль резко упал к обеим валютам, отыгрывая существенно возросшие санкционные риски.

Доллар США в первые минуты торгов уперся в отметку 90 руб./$1, что на 7 рублей выше уровня предыдущего закрытия. Евро при этом подорожал до 101,1925 руб./EUR1 (+8,19 рубля к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 7,54 рубля к уровню закрытия 25 февраля, до 95,04 рубля.

Доллар при этом оказался на 6,45 рубля выше уровня действующего официального курса, евро — на 7,59 рубля выше официального курса.

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