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Пожарные эвакуировали 2 человек из горящего дома в Томске

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Накануне, 27 февраля, в Томске загорелся шлакоблочный жилой дом по ул. Льва Толстого, 48, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 21.20. К приезду пожарных в доме было задымление. Со 2 этажа были эвакуированы 2 человека.

Возгорание удалось ликвидировать к 21.46. В результате на 2 этаже в санузле обгорела обшивка стен. Площадь пожара составила 5 кв. метров.

На месте работали 6 единиц техники, 29 человек.

Причина возгорания устанавливается.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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