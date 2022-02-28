Пожарные эвакуировали 2 человек из горящего дома в Томске
28 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Накануне, 27 февраля, в Томске загорелся шлакоблочный жилой дом по ул. Льва Толстого, 48, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 21.20. К приезду пожарных в доме было задымление. Со 2 этажа были эвакуированы 2 человека.
Возгорание удалось ликвидировать к 21.46. В результате на 2 этаже в санузле обгорела обшивка стен. Площадь пожара составила 5 кв. метров.
На месте работали 6 единиц техники, 29 человек.
Причина возгорания устанавливается.
Фото: ГУ МЧС по Томской области
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