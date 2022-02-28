18+
18+

Начальником департамента спецпроектов Томской области назначен Дмитрий Сон

Кампус, Награды и назначения, Томские новости, департамент спецпроекты кампус развитие университетская среда Начальником департамента спецпроектов Томской области назначен Дмитрий Сон

Бывший заместитель проректора по социальным вопросам Томского государственного университета Дмитрий Сон назначен начальником нового департамента специальных проектов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

По словам губернатора, Сону предстоит сформировать команду нового департамента, который станет одним из моторов проекта создания межуниверситетского кампуса и займется координацией работы концессионеров, финансистов, юристов, строителей, архитекторов, чиновников и других людей и служб.

Дмитрий Сон приступит к работе со дня регистрации департамента в едином государственном реестре юридических лиц. Работу нового департамента будет курировать заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов.

Дмитрий Cон окончил физико-математический факультет Томского государственного педагогического института по специальности «учитель математики и физики». С 1996-го по 2008-й работал в администрации Томска, начав с начальника отдела по делам молодежи и закончив председателем комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике. С 2008-го по 2020-й работал в Томском политехническом университете, пройдя путь от директора международного культурного центра до проректора по воспитательной и социальной работе, а затем до проректора по общим вопросам. С 2020-го – заместитель проректора по социальным вопросам ТГУ. Награжден знаком отличия «Почетный работник сферы молодежной политики», благодарностями Министерства образования и науки РФ. Женат, двое детей.

Напомним, департамент специальных проектов Томской области был учрежден в феврале 2022 года. Его целью является создание инновационной образовательной среды (кампуса), в том числе «в рамках регионального проекта Томской области, и иных объектов регионального значения»

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томич взял «золото» на чемпионате России по жиму лежа

18 февраля 2022
Томские новости

Томичам покажут экспозицию Всероссийского фарфорового симпозиума

7 февраля 2022
Томские новости

Журналисты Сибири заявили на конкурс «Ростелекома» более ста работ

15 февраля 2022
Томские новости

Томский тяжелоатлет победил на Кубке России

8 февраля 2022
Томские новости

Томичей приглашают создать экспериментальную фотовыставку, перформанс или кинотанец

21 февраля 2022
Томские новости

В Томской области полицейские изъяли у пенсионерки более 500 литров «кустарного» алкоголя

8 февраля 2022
Томские новости

Бывший вице-губернатор Томской области по внутренней политике Сергей Ильиных стал первым замом в «Сибагро»

2 февраля 2022
Томские новости

Спортсменка из Томской области стала второй на чемпионате мира среди юниоров

31 января 2022
Томские новости

Пензенский эксперт одобрил часть проектной документации благоустройства набережной Ушайки в Томске

16 февраля 2022
Комментарии для сайта Cackle