Начальником департамента спецпроектов Томской области назначен Дмитрий Сон

Томский Обзор / Фото: 28 февраля 2022 // Фото: tomsk.gov.ru

Бывший заместитель проректора по социальным вопросам Томского государственного университета Дмитрий Сон назначен начальником нового департамента специальных проектов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

По словам губернатора, Сону предстоит сформировать команду нового департамента, который станет одним из моторов проекта создания межуниверситетского кампуса и займется координацией работы концессионеров, финансистов, юристов, строителей, архитекторов, чиновников и других людей и служб.

Дмитрий Сон приступит к работе со дня регистрации департамента в едином государственном реестре юридических лиц. Работу нового департамента будет курировать заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов.

Дмитрий Cон окончил физико-математический факультет Томского государственного педагогического института по специальности «учитель математики и физики». С 1996-го по 2008-й работал в администрации Томска, начав с начальника отдела по делам молодежи и закончив председателем комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике. С 2008-го по 2020-й работал в Томском политехническом университете, пройдя путь от директора международного культурного центра до проректора по воспитательной и социальной работе, а затем до проректора по общим вопросам. С 2020-го – заместитель проректора по социальным вопросам ТГУ. Награжден знаком отличия «Почетный работник сферы молодежной политики», благодарностями Министерства образования и науки РФ. Женат, двое детей.

Напомним, департамент специальных проектов Томской области был учрежден в феврале 2022 года. Его целью является создание инновационной образовательной среды (кампуса), в том числе «в рамках регионального проекта Томской области, и иных объектов регионального значения»

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