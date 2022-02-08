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В Томской области появился департамент для создания кампуса

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В Томской области учрежден Департамент специальных проектов, целью которого является создание инновационной образовательной среды (кампуса), в том числе «в рамках регионального проекта Томской области, и иных объектов регионального значения». Соответствующее постановление утвердил губернатор Сергей Жвачкин.

Согласно документу, среди функций нового департамента разработка проектов, соглашений, договоров и контрактов о сотрудничестве с органами власти, местного самоуправления или хозяйствующими субъектами. Также новая структура организует и проводит конкурс на право заключения концессионного соглашения о реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампуса), выступает от имени Томской области в качестве концедента, то есть заключает, изменяет и расторгает концессионное соглашение.

Кроме того, сотрудники нового департамента будут направлять своих представителей для участия в конкурсных комиссиях, рабочих группах, совещательных органах и координационных советах, связанных с созданием кампуса.

Напомним, строительство межуниверситетского студенческого кампуса станет одним из проектов «Большого университета Томска». Соглашение о строительстве кампуса губернатор Томской области Сергей Жвачкин, глава госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и в то время министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков подписали в 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме.

В июле 2021-го премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочего визита в Томск выделил на строительство кампуса 18 млрд рублей. Значительную часть средств по механизму государственно-частного партнерства вложит инвестор-концессионер в 2022 году. Общая стоимость строительства кампуса составит около 40 млрд рублей.

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