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Более 1,6 тыс. случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области за сутки

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 1 609 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 636 человек. 192 заболевших госпитализированы, трое скончались.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 95 715 случаев заболевания коронавирусом. 69 284 заболевших выздоровели, 743 скончались.

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