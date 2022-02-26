Более 1,6 тыс. случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области за сутки
26 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Fusion Medical Animation on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 1 609 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 636 человек. 192 заболевших госпитализированы, трое скончались.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 95 715 случаев заболевания коронавирусом. 69 284 заболевших выздоровели, 743 скончались.
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