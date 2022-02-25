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Томский аэропорт на неделю закроют из-за ремонта взлетной полосы

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В июне этого года в томском аэропорту «Богашево» будут введены ограничения, связанные с продолжением работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы. Об этом сегодня журналистам сообщил директор аэровокзала Антон Перфильев.

По его словам, ограничение продлится с 1 по 8 июня. Далее, с 9 по 18 июня, будет открыта укороченная взлетно-посадочная полоса, которая позволит отправлять и принимать только те рейсы, которые производятся региональными воздушными судами.

«В понедельник будет выпущено специальное авиационное сообщение, так называемый НОТАМ (аббревиатура от англ. NOtice To Air Missions, NOTAM — извещение лётному составу — прим.ред.), который будет учитывать все детали ограничений этим летом», — отметил Антон Перфильев. После этого авиакомпании свяжутся с теми пассажирами, которые успели приобрести билеты на период ограничений - пока, по словам директора, их не много, в пределах 5% заполняемости самолетов.

Томский аэропорт перейдет на штатный режим работы с 19 июня. Однако на этом реконструкция ВПП не закончится. С 19 июня подрядчик продолжит работы, но с такими ограничениями, которые позволят принимать самолеты.

«Мы будем на определенной стадии уменьшать длину полосы. При номинальной длине полосы 2,5 километра в прошлом году мы летали с посадочной дистанцией 1 950 метров. Это означает, что часть полосы выводится под работы подрядчикам. На остальной части воздушные суда продолжают безопасно летать, а строители ведут работу», — уточнил Антон Перфильев.

Как сообщалось, в августе 2019 года ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (структура Росавиации) выбрало генподрядчика реконструкции ВПП в Томске. Работы за 2,81 млрд рублей выполняет ЗАО «Строительное управление Томской домостроительной компании», которому предстоит к ноябрю 2022 года оснастить взлетно-посадочную полосу аэропорта новым искусственным покрытием и водосточно-дренажной системой, построить очистные сооружения, аварийную поисково-спасательную станцию и периметровое ограждение аэропорта с техническими средствами охраны. Запланирован также ряд других работ.

Напомним, аэропорт «Богашево» был построен во второй половине 1960-х годов. В 1975-1976 годах его взлетно-посадочная полоса была удлинена и усилена — это дало возможность принимать реактивные пассажирские самоле­ты Ту-154 и Ту-134. Сейчас аэропорт имеет одну асфальтобетонную ВПП класса «B» размерами 2,5 тыс. м на 50 м.

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