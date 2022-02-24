Томская область планирует до конца года сократить список проблемных домов на 38%

24 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин / из архива издания

Единый реестр проблемных объектов Томской области в 2022 году сократится на 8 домов за счет работы с Фондом защиты прав участников долевого строительства, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя губернатора региона Евгений Паршуто.

«Задача — чтобы до 2024 не осталось дольщиков, чтобы все получили либо дома, либо выплаты. Думаю, до конца года мы выполним план по исключению 8 объектов из Единого реестра проблемных объектов, по 4 объектам уже начались выплаты», — сообщил Паршуто журналистам в четверг.

Всего в реестре 21 объект. Таким образом, количество проблемных домов, как ожидается, до конца года сократится на 38%.

«Существенный положительный сдвиг связан с заключением соглашения с федеральным фондом. В соглашение вошли 12 объектов, в которых заключено 80% дольщиков. Активно идут выплаты, это основной механизм, который сегодня применяется», — сказал замгубернатора.

По его словам, достраивать объекты будет ДОМ.РФ после передачи проблемных объектов фонду. Однако достраивать их сложно из-за устаревшей документации, поэтому предполагается, что на этот процесс будет отведено больше двух лет.

Из тех 9 объектов, которые не вошли в соглашение с фондом, еще три предполагается включить в соглашение (на это необходимо выделить 71 млн рублей из областного бюджета), по остальным работа будет идти при помощи различных механизмов.

«Например, один из объектов — Косарева, 6 — будет достраиваться приобретателем этого объекта. Часть вообще не будут достраиваться, дольщики будут перемещены на другие объекты. В частности, 4 объекта практически не начаты, их практически нет, они не будут достраиваться», — пояснил Паршуто.

Ранее сообщалось, что Томская область зарегистрировала региональный Фонд защиты прав участников долевого строительства. Взнос области в фонд составил 170 млн рублей, еще 830 млн рублей — федеральные средства. Предполагается, что фонд будет использовать два подхода: либо достройка проблемных домов, если она целесообразна, либо выкуп у дольщиков квадратных метров по средней рыночной цене нового строительства в конкретном районе. Выкупленная недвижимость впоследствии будет передана для реализации банку «ДОМ.РФ».

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