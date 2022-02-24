В Томской области упразднен региональный реестр проблемных домов

24 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин, из архива издания

В четверг, 24 февраля, на очередном собрании Законодательной Думы Томской области депутаты приняли решение упразднить региональный реестр проблемных объектов. Теперь все дома, находившиеся в нем, уже некоторое время входят в аналогичный федеральный список.

«На сегодняшний день в Томской области два реестра с перечнем проблемных объектов — региональный и федеральный. Объекты в них дублируются, — рассказал председатель комитета Законодательной Думы Томской области по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов. — Законопроект разработан в связи с необходимостью упразднения регионального перечня многоквартирных домов, расположенных на территории региона, в строительство которых привлечены денежные средства граждан — участников долевого строительства, но возведение которых не начато в течение шести месяцев с момента выдачи разрешения на строительство, либо строительство которых приостановлено на срок более шести месяцев».

По словам Сергея Автомонова, всего в региональном перечне находились семь объектов. Теперь шесть из них перевели в федеральный реестр, еще один будет исключен из обоих, так как его так и не начали строить, а пятеро вложившихся в него дольщиков имеют соответствующий договор на объекте по ул. Мокрушина, 9.

«В Томской области на сегодня 21 объект с дольщиками, 873 долевых договора, все они включены в федеральный реестр. Все льготы, которые предполагаются по региональному перечню, есть и в федеральном», — уточнил Сергей Автомонов.

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