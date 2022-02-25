Депутаты томской облдумы продлили льготы по «упрощенке» для пострадавших от пандемии предпринимателей

25 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Депутаты Законодательной Думы Томской области приняли решение сохранить льготные условия по упрощенной системе налогообложения для предпринимателей, пострадавших от ограничений, введенных из-за пандемии. Соответствующие поправки в региональный закон были приняты на прошедшем накануне, 24 февраля, заседании Облдумы.

По итогам 2021 года большинство отраслей вернулись к доковидным показателям по доходам. Однако в связи с введением ограничительных мер в ноябре прошлого года, коснувшихся ряда отраслей, часть предпринимателей продолжают испытывать трудности. Например, объем услуг общественного питания составил 7,3 млрд рублей, или 76% к уровню 2019 года. В гостиничном бизнесе — 39% к уровню 2019 года. В индустрии развлечения — 82%.

Под действие льготной ставки по УСН попадут кинотеатры, заведения общепита, музеи, зоопарки, санатории, учреждения дополнительного образования, туроператоры и другие организации.

В прошлом году в Томской области действовал широкий перечень льгот по УСН. Это было связано с переходным периодом из-за отмены ЕНВД, а также с ограничениями, с которыми столкнулись предприниматели в разгар пандемии. По данным налоговой службы, льготными условиями воспользовались более 9 тысяч предпринимателей на общую сумму 690 млн рублей.

«Прежде чем рассматривать проект закона на комитете, мы его обсудили на комиссии, в которую входят представители не только бизнеса, но и депутатского корпуса, исполнительной власти муниципальных образований. По итогу комитет всесторонне обсудил и принял решение поддержать документ в двух чтениях», — сообщил заместитель председателя Законодательной Думы Томской области, председатель бюджетно-финансового комитета ЗДТО Александр Куприянец.

Закон устанавливает льготный период на весь 2022 год. Предполагается, что общий объем льгот составит порядка 53 млн рублей.

«Сегодня мы этот вопрос рассмотрели и установили на 2022 год льготу по налогообложению — она снижена с 6% до 3%, — отметил председатель комитета по экономической политике Законодательной Думы Томской области Виктор Власов. — Предполагается, что льгота составит около 50 млн рублей, но без изменения регионального бюджета. Экономисты посчитали, что за счет увеличения товарооборота эти средства поступят в бюджет Томской области. Наша главная задача — сохранить бизнес в условиях пандемии».

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