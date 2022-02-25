Депутаты томской облдумы продлили льготы по «упрощенке» для пострадавших от пандемии предпринимателей
Депутаты Законодательной Думы Томской области приняли решение сохранить льготные условия по упрощенной системе налогообложения для предпринимателей, пострадавших от ограничений, введенных из-за пандемии. Соответствующие поправки в региональный закон были приняты на прошедшем накануне, 24 февраля, заседании Облдумы.
По итогам 2021 года большинство отраслей вернулись к доковидным показателям по доходам. Однако в связи с введением ограничительных мер в ноябре прошлого года, коснувшихся ряда отраслей, часть предпринимателей продолжают испытывать трудности. Например, объем услуг общественного питания составил 7,3 млрд рублей, или 76% к уровню 2019 года. В гостиничном бизнесе — 39% к уровню 2019 года. В индустрии развлечения — 82%.
Под действие льготной ставки по УСН попадут кинотеатры, заведения общепита, музеи, зоопарки, санатории, учреждения дополнительного образования, туроператоры и другие организации.
В прошлом году в Томской области действовал широкий перечень льгот по УСН. Это было связано с переходным периодом из-за отмены ЕНВД, а также с ограничениями, с которыми столкнулись предприниматели в разгар пандемии. По данным налоговой службы, льготными условиями воспользовались более 9 тысяч предпринимателей на общую сумму 690 млн рублей.
«Прежде чем рассматривать проект закона на комитете, мы его обсудили на комиссии, в которую входят представители не только бизнеса, но и депутатского корпуса, исполнительной власти муниципальных образований. По итогу комитет всесторонне обсудил и принял решение поддержать документ в двух чтениях», — сообщил заместитель председателя Законодательной Думы Томской области, председатель бюджетно-финансового комитета ЗДТО Александр Куприянец.
Закон устанавливает льготный период на весь 2022 год. Предполагается, что общий объем льгот составит порядка 53 млн рублей.
«Сегодня мы этот вопрос рассмотрели и установили на 2022 год льготу по налогообложению — она снижена с 6% до 3%, — отметил председатель комитета по экономической политике Законодательной Думы Томской области Виктор Власов. — Предполагается, что льгота составит около 50 млн рублей, но без изменения регионального бюджета. Экономисты посчитали, что за счет увеличения товарооборота эти средства поступят в бюджет Томской области. Наша главная задача — сохранить бизнес в условиях пандемии».
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