Водителям, кондукторам и механикам ТТУ нужно повысить зарплату - и.о. мэра Томска

22 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян/ из архива издания

Вопрос о поднятии зарплаты водителям, механикам и кондукторам томского Трамвайно-троллейбусного управления будет вынесен на мартовское заседание городской Думы. Об этом на прошедшем совещании рабочей группы, в котором приняли участие работники предприятия, заявил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

«Трамвайно-троллейбусное управление для Томска – социально значимое предприятие. От людей, которые там работают, зависят не только комфорт, но и безопасность томичей. Поэтому решать вопрос по достойной оплате труда, несомненно, необходимо. Кроме того, в последнее время наблюдается отток водителей, как следствие – интервалы движения троллейбусов и трамваев начинают увеличиваться. Это заставляет нас принимать оперативное решение – вынести на мартовское собрание Думы вопрос повышения зарплат. В первую очередь, наше решение коснётся рабочих специальностей – водителей, кондукторов и механиков. Специалисты администрации в ближайшие дни просчитают размер надбавки, подготовят документы. Надеемся, что депутаты нас поддержат», - сказал Михаил Ратнер.

Кроме того, исполняющий обязанности мэра Томска поручил руководству предприятия подготовить предложения о мерах, которые обеспечат сохранение пассажиропотока, выполнение графиков движения трамваев и троллейбусов, а также об оптимальном количестве сотрудников, необходимых для обслуживания транспорта.

По словам работников ТТУ, сегодняшний размер оплаты труда не соответствует условиям. Так, средняя зарплата кондуктора троллейбуса и трамвая составляет 24 тыс. рублей, а чтобы набрать норму отработанных часов людям порой приходится работать в выходные.

Водитель ТТУ, имеющий категорию 1 класса, в среднем получает 30 - 31 тысячу рублей в месяц. На размер зарплаты влияет время, потраченное на «простой» трамваев и троллейбусов из-за сторонних ДТП, а также поломки транспорта. Среди водителей на предприятии наблюдается постоянная «текучка» кадров.

Инженерно-технические работники в месяц получают порядка 32 тысяч рублей. На исполнение плана по ремонту, со слов специалистов предприятия, сильно влияет изношенность подвижного состава и нехватка кадров – молодежь не идет работать в ТТУ из-за низких зарплат.

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