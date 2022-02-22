Томских художников приглашают принять участие в арт-маркете

Томский Обзор / Фото: 22 февраля 2022 // Фото: vk.com/arthousetomsk

Томский Дом искусств объявляет open call для художников, дизайнеров и творцов для участия в арт-маркете «Мост» 4 и 5 марта.

«Мы хотим предоставить площадку творческому сообществу Томска для того, чтобы каждый из нынешних замечательных художников, смог презентовать своё искусство. А самое главное, чтобы каждый из нас, смог подарить это искусство себе или своим близким людям», — рассказывают организаторы.

Все желающим экспонировать свои работы необходимо прислать информацию о себе, ссылки или фотографии работ на почту art-house@gov70.ru. В рамках реализации проекта «Мост» также предполагается проведение лекций, мастер-классов и встреч.

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