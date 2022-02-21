Суд завершил продажу имущества Томского завода измерительной аппаратуры, на его месте строится жилье

21 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая/ из архива издания

Арбитражный суд Томской области завершил процедуру конкурсного производства в ОАО «Томский завод измерительной аппаратуры» (ТЗИА), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел.

В реестр требований кредиторов, следует, в свою очередь, из материалов на портале «Федресурс», были включены требования на 265,5 млн рублей (требования второй и третьей очередей). При этом реализованного имущества не хватило на то, чтобы погасить эти требования. Вместе с тем полностью оплачены расходы на конкурсное производство — 18,8 млн рублей.

«Все имущество должника реализовано, денежные средства, поступившие от реализации, распределены. Доказательства наличия имущества у должника, за счет которого возможно погашение требований кредиторов, а также доказательства, свидетельствующие о возможности его обнаружения и увеличения конкурсной массы, в материалах дела отсутствуют», — говорится в определении суда.

В связи с этим суд завершил процедуру конкурсного производства. Банкротство завода будет завершено после окончания разбирательства между Федеральной налоговой службой и бывшим конкурсным управляющим Юрием Калакутиным о признании незаконными действий последнего.

Вместе с тем на месте бывшего завода ООО «Вира» еще осенью 2021 года приступило к строительству жилого комплекса. Сообщалось, что эта компания в 2019 году выкупила имущество завода в рамках банкротства одним лотом за 32,5 млн рублей — почти в девять раз ниже стартовой стоимости. Компания запланировала вложить порядка 1,5 млрд рублей в строительство жилого комплекса площадью 50 тыс. кв. метров. Завод располагался на западной окраине Томска вблизи реки Томь, окружен в основном жилой застройкой.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Вира» в равных долях принадлежит местным предпринимателям Ринату Аминову, Алексею Мошкову и Алексею Вавилову (через ООО «СВРГ Управление»).

ТЗИА был создан в 1942 году, в 1994 году преобразован в ОАО путем приватизации. По данным аналитической базы данных «СПАРК-Интерфакс», госкорпорация «Ростех» владело 38,7% акций ТЗИА, физическим лицам принадлежало 61,3% (крупнейшие из них — Василий Жаржевский (13,65%) и Евгений Гавриленко (10,46%). Банкротство завода началось в 2014 году. Кредиторы и конкурсный управляющий несколько лет не могли договориться о порядке и форме продажи, поэтому имущество долгое время не выставлялось на торги.

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