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Более 1200 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 1270 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 136 человек. 106 заболевших госпитализированы, один — скончался.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 88 199 случаев заболевания коронавирусом. 66 737 заболевших выздоровели, 734 скончались.

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