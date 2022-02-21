Более 1200 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

21 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая/ из архива издания

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 1270 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 136 человек. 106 заболевших госпитализированы, один — скончался.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 88 199 случаев заболевания коронавирусом. 66 737 заболевших выздоровели, 734 скончались.

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