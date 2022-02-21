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В Томске мошенник украл телефон у студента из Египта

Криминал, Томские новости, Египет уголовные дела арестовали задержали В Томске мошенник украл телефон у студента из Египта

Томские полицейские нашли подозреваемого в краже смартфона у студента из Республики Египет, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 4 дня назад 34-летний мужчина подошел к студенту на улице и жестами попросил сотовый телефон, чтобы позвонить. При этом он оставил молодому человеку сумку из-под ноутбука. После этого злоумышленник отошел от студента, делая вид, что он разговаривает по телефону, но так и не вернулся обратно.

Молодой человек обратился к полицейским и через переводчика сообщил о произошедшем. Стражи порядка нашли подозреваемого, им оказался местный житель, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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