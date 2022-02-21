Томичей приглашают создать экспериментальную фотовыставку, перформанс или кинотанец

21 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Томичам предлагают принять участие в одной из 4 творческих лабораторий фестиваля «И это, по-твоему, искусство?», участники которых совместно создадут экспериментальное произведение искусства.

Как уточняют организаторы, к участию приглашаются танцовщики любых направлений и любого уровня, музыканты с опытом импровизации, художники, фотографы и видеографы с собственной камерой и умением пользоваться ей в режиме ручной настройки. Их ждет экспериментальная совместная работа с представителями других творческих направлений, результатом которой станут уникальные перформансы, фотовыставка, показ видеоработ в жанрах кинотанца и документального кино. Получившиеся произведения представят в рамках фестиваля «И это, по-твоему, искусство!» в апреле этого года.

«Междисциплинарная лаборатория — это формат совместного процесса творчества представителей разных направлений, коллаборация и обмен индивидуальным опытом с целью создания нового объекта культуры. Встречи в формате лаборатории предполагают, в первую очередь, исследование, погружение участников в процесс творческого поиска, направление и ключи для которого даёт куратор», — сообщают организаторы.

По их словам, участники лаборатории являются равноправными деятелями процесса, поэтому получившаяся работа станет результатом совместной интерпретации коллективного опыта, а не плодом «единоличного волеизъявления режиссера».

«Важно понимать — это не конкурс. Это возможность поделиться своим творчеством в безоценочном формате, рассказать о себе в комьюнити и показать свои работы томскому зрителю», — отмечают организаторы.

В качестве кураторов лаборатории выступит педагог-хореограф, лауреат международных фестивалей Европы и России Яков Бельский; танцовщица, перформер и режиссер-постановщик Екатерина Теплова; танцевальный продюсер, хореограф-постановщик Алиса Чеботарёва; полденсер и фотограф Арина Захаренкова.

Чтобы принять участие в проекте необходимо заполнить заявку, прикрепив портфолио (для художников, фотографов и видеографов), видео с импровизацией (для танцовщиков, которые хотят поучаствовать в определенных лабораториях) по ссылке.

Лаборатории будут проходить в пространстве студии танцев IBdance studio, являющейся официальным партнером фестиваля.

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