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Титановое СП Сибирского химкомбината вновь перенесло ввод производства, но повысило проектную мощность

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ООО «Сибирский титан» (СП «Сибирского химического комбината», СХК, и одного из совладельцев Локо-банка) вновь перенесло сроки ввода промышленного производства диоксида титана, повысив при этом проектную мощность, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу химкомбината.

Запуск опытного производства диоксида титана был запланирован на 2017 год, а промышленного — на 2019 год. Однако впоследствии сроки были сдвинуты — опытную партию диоксида титана предприятие произвело в феврале 2019 года, а ввод промышленного производства был запланирован на осень того же года, но позже — сдвинут на февраль 2022 года.

Теперь же пресс-служба сообщает, что предприятие будет запущено в 2024 году. Поставщиком сырья станет АО «Туганский горно-обогатительный комбинат «Ильменит», которое в настоящее время запускает производство — первые отгрузки ильменитового концентрата запланированы на март. Запуск этого предприятия также неоднократно переносился.

«Сибирскому титану» ТГОК «Ильменит» будет поставлять 11 тыс. тонн концентрата в год, сообщает пресс-служба. Ранее предполагалось, что мощность производства составит 10,5 тыс. тонн в год, теперь же в сообщении говорится, что проектная мощность промышленного производства «Сибирского титана» составит 20 тыс. тонн.

Кроме того, сменился состав бенефициаров предприятия. Ранее помимо СХК, которому принадлежит 25% долей в ООО, в состав участников через «Холдинговую компанию «Давинчи» входили совладельцы Локо-банка Михаил Рабинович и Андрей Северилов. Теперь же Рабинович вышел из совладельцев «Давинчи». Северилов также является председателем совета директоров транспортной группы FESCO.

Диоксид титана необходим для производства белого красителя.

«Сибирский химический комбинат» расположен в городе Северске Томской области, объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами.

АО «Туганский горно-обогатительный комбинат «Ильменит» — горнодобывающее предприятие, созданное в сентябре 2002 года для промышленной разработки Туганского месторождения ильменит-цирконовых песков в Томской области.

В мае 2021 года к проекту подключилось АО «Атомредметзолото» (АРМЗ), приобретя 25% минус одну акцию АО «ТГОК «Ильменит» с правом увеличения доли до контрольной. В феврале 2022 года новый инвестор вложил в ТГОК «Ильменит» 0,59 млрд рублей. До вхождения АРМЗ уставный капитал компании был разделен между кипрскими Arfay Enterprises Ltd (90,01%) и TGOK Ivestment Ltd Arfay Enterprises Ltd (9,99%).

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