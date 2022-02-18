В Томске открылся XVII Международный Сибирский фестиваль керамики

18 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В четверг, 17 февраля, в Первом музее славянской мифологии состоялось официальное открытие XVII Международного Сибирского фестиваля керамики, в рамках которого открылась выставка произведений керамистов со всей России.

Как сообщают организаторы, в экспозицию вошли работы со Всероссийского фарфорового симпозиума «Космос художника» (автор и куратор проекта Елена Краснова), проект Татьяны Пунанс «Тарелки», а также керамика, созданная участниками симпозиума «Красный круг», прошедшего в Хакасии в июне 2021 года.

Также в рамках фестиваля томичи смогут посетить экскурсии, послушать лекции, познакомиться с мастерами и принять участие в гончарных мастер-классах. Кроме того, для детей в возрасте от 5 до 17 лет проводится конкурс «Юный керамист».

Выставка будет работать до 17 апреля по адресу: ул. Загорная, 12. Стоимость билета на фестиваль: 170 — 190 рублей.

Фото: Серафима Кузина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: