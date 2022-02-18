18+
18+

В Томской области вновь зарегистрировано более тысячи случаев заболевания коронавирусом

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция распространение заболевания уровень заболеваемости сводка эпидобстановка В Томской области вновь зарегистрировано более тысячи случаев заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 1045 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала Стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 159 человек. 222 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 84 574 случаев заболевания коронавирусом. 66 259 заболевших выздоровели, 730 — скончались.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

«Ростелеком» организовал видеонаблюдение за строительством жилого комплекса в Томске

28 января 2022
Томские новости

В Томской области осудили повара столовой, где 34 ребенка заразились псевдотуберкулезом

25 января 2022
Томские новости

Президент наградил томского губернатора орденом Александра Невского

21 января 2022
Томские новости

Спортсменка из Томской области стала второй на чемпионате мира среди юниоров

31 января 2022
Томские новости

В томском «Парусе» открылось новое пространство для творчества

25 января 2022
Томские новости

Особый противопожарный режим ввели в Колпашевском районе Томской области после гибели в огне троих человек

20 января 2022
Томские новости

Томские вузы и промышленные предприятия региона отмечают День науки

8 февраля 2022
Томские новости

«Ростелеком» расширил зону своего присутствия в районах Томской области

18 февраля 2022
Томские новости

В ближайшие годы в 20 школах Томской области пройдет капремонт

14 февраля 2022
Комментарии для сайта Cackle