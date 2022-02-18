В Томской области вновь зарегистрировано более тысячи случаев заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 1045 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала Стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 159 человек. 222 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 84 574 случаев заболевания коронавирусом. 66 259 заболевших выздоровели, 730 — скончались.

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