Союз «МПО работодателей Томской области» выбрал нового директора

18 февраля 2022 / Пресс-служба Союза «МПО работодателей Томской области»

На внеочередном собрании Союза «МПО работодателей Томской области», объединяющего крупнейшие промышленные предприятия региона, избран новый исполнительный директор. Им стала Марина Чухланцева, экс-директор Государственного центра стандартизации, метрологии и испытаний в Томской области, заведующая кафедрой метрологии в Томском филиале Академии стандартизации, метрологии и сертификации Росстандарта.

Президент Союза Кирилл Новожилов напомнил, что членами МПО являются 33 предприятия региона, включая ведущие вузы Томска, на которых в общей сложности работают более 30 тысяч человек, и востребованность организации как защитника их интересов, а также как разработчика и эксперта при выработке промышленной и экономической политики региона растёт с каждым годом.

Он отметил, что, несмотря на показатели темпов роста промышленности Томской области, признанные лучшими в Сибири, существует ряд трудностей, которые можно преодолеть, только объединяя силы. Кроме этого, Новожилов предложил усилить взаимодействие производственных предприятий с вузами и принять участие в десятилетии науки и технологии, о котором заявил президент России.

Представляя кандидатуру директора, Кирилл Новожилов отметил богатый опыт Марины Чухланцевой в управленческой деятельности, многочисленные отраслевые награды и публикации. Помимо решения организационных вопросов члены Союза определились с изменениями в Уставе и утвердили Положения об общем собрании в новой редакции.

Напомним, что место директора Союза «МПО работодателей Томской области» стало вакантным после смерти Михаила Неизвестных, который ушёл из жизни на 73-м году 28 января. Всю трудовую деятельность он посвятил томской промышленности, пройдя путь от рабочего, мастера, начальника цеха, начальника производства манометрового завода до директора Союза. Под руководством Неизвестных Союз «МПО работодателей Томской области» стал региональным объединением Российского союза промышленников и предпринимателей.

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