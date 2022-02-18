Совладелец ООО «Сибаэрокрафт» возглавил компанию вместо заключенного под стражу Левчугова

Томский Обзор / Фото: 18 февраля 2022 // Фото: sibaerocraft.ru

Новым генеральным директором новосибирского ООО «Сибаэрокрафт» (владеет авиаплощадкой под Томском) вместо арестованного руководителя группы компаний «Лама» Владислава Левчугова стал совладелец ООО Андрей Князев, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 17 февраля.

ООО «Сибаэрокрафт» принадлежит авиационная площадка им.Чкалова под Томском, которая открылась в августе 2021 года. Совладельцами ООО являются Андрей Князев (45%), Владислав Левчугов (29%) и ООО «Спар-Томск» (26%).

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», Андрей Князев также владеет 45% ООО «Оазис» (занимается арендой и управлением недвижимостью) и 1% ООО «Еврологистик» (занимается торговлей пищевыми продуктами).

Ранее сообщалось, что по делу о взятке были задержаны Владислав Левчугов и руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Томской области Сергей Арефьев.

По данным СКР, Арефьев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки), Левчугов — ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве).

В конце января Басманный суд Москвы продлил срок ареста Левчугова и Арефьева до 2 мая 2022 года.

Группа компаний «Лама» (розничная торговая сеть) была создана в 1993 году. В настоящее время она объединяет несколько десятков разноформатных магазинов, представленных в Томске и Северске под торговыми марками «Абрикос», «Абрикос плюс», «Лама», «Смайл сити», «Мирамикс», «Мармелайт». Также с ГК «Лама» аффилирован крупнейший в Томске торгово-развлекательный центр «Изумрудный город».

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