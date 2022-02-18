Совладелец ООО «Сибаэрокрафт» возглавил компанию вместо заключенного под стражу Левчугова
Новым генеральным директором новосибирского ООО «Сибаэрокрафт» (владеет авиаплощадкой под Томском) вместо арестованного руководителя группы компаний «Лама» Владислава Левчугова стал совладелец ООО Андрей Князев, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».
Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 17 февраля.
ООО «Сибаэрокрафт» принадлежит авиационная площадка им.Чкалова под Томском, которая открылась в августе 2021 года. Совладельцами ООО являются Андрей Князев (45%), Владислав Левчугов (29%) и ООО «Спар-Томск» (26%).
По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», Андрей Князев также владеет 45% ООО «Оазис» (занимается арендой и управлением недвижимостью) и 1% ООО «Еврологистик» (занимается торговлей пищевыми продуктами).
Ранее сообщалось, что по делу о взятке были задержаны Владислав Левчугов и руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Томской области Сергей Арефьев.
По данным СКР, Арефьев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки), Левчугов — ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве).
В конце января Басманный суд Москвы продлил срок ареста Левчугова и Арефьева до 2 мая 2022 года.
Группа компаний «Лама» (розничная торговая сеть) была создана в 1993 году. В настоящее время она объединяет несколько десятков разноформатных магазинов, представленных в Томске и Северске под торговыми марками «Абрикос», «Абрикос плюс», «Лама», «Смайл сити», «Мирамикс», «Мармелайт». Также с ГК «Лама» аффилирован крупнейший в Томске торгово-развлекательный центр «Изумрудный город».
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