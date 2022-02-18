Томичей просят поделиться фотографиями Томска военных лет

18 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

Томичей приглашают принять участие в акции «Помним, гордимся!» и поделиться фотографиями Томска, сделанными в военные годы.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, конкурс проводится в рамках подготовки к празднованию 77-й годовщины со Дня Победы. Томичей просят поискать в семейных архивах фотографии Томска, сделанные в годы Великой Отечественной войны.

«Снимки могут рассказывать о жизни города, городских предприятий и учреждений, виды улиц в военные и послевоенные годы, — говорится в сообщении. — Эти фотографии помогут сохранить информацию о подвиге томичей в годы Великой Отечественной войны, и передать эстафету памяти будущим поколениям».

Уточняется, что отсканированные или сфотографированные снимки можно прислать на адрес foto@admin.tomsk.ru, указав контактные данные отправителя, а также год, когда был сделан кадр, и краткое описание запечатленного на нем.

Тем, кто не сможет самостоятельно оцифровать фотографии, помогут волонтеры. Чтобы прибегнуть к их помощи достаточно оставить заявку, позвонив по телефону 901-421 (с 9.00 до 18.00 в рабочие дни).

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