Строительство инжиниринг-центра в ОЭЗ «Томск» подтолкнет ее развитие — гендиректор

17 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Строительство инжиниринг-центра, софинансирования которого добиваются томские власти, подтолкнет особую экономическую зону (ОЭЗ) «Томск» к развитию в части строительства инфраструктуры и запуска производств в сфере приборостроения, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на гендиректора ОЭЗ Константина Каминского.

«По этому объекту (инжиниринговому центру — прим.ред.) уже ведется работа областной администрацией в течение двух лет, чтобы получить дополнительное финансирование. Объект был нам передан в готовности 10%. По сути это свайное поле с частью фундаментов, но этот объект принципиально важен для развития ОЭЗ, потому что те площади, которые сегодня созданы для резидентов-арендаторов, заполнены», — сказал Каминский, выступая на заседании комитета по экономической политике Законодательной думы региона.

По его словам, в новом инжиниринговом центре предполагается разместить компании, которые будут заниматься приборостроением.

Кроме того строительство новых объектов на территории ОЭЗ позволит привлечь дополнительные частные инвестиции на те земельные участки, которые в проекте планировки предусмотрены для строительства инфраструктуры.

«У нас можно создать объекты Большого университета, для этого нет никаких юридических препятствий. У нас можно создать гостиницы, объекты общественного питания, спортивные центры и иные пространства», — отметил Каминский.

Строительство центра оценивается в более чем 2 млрд рублей, ОЭЗ располагает лишь 15% от этой суммы, оставшуюся часть рассчитывает получить из федерального бюджета. Заявку на включение этого объекта в федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) в Минэкономразвития РФ менеджмент зоны направил еще в ноябре.

«На создание этого объекта дополнительно к имеющимся средствам управляющей компании ОЭЗ в размере 375,3 млн рублей требуется не менее 2076,7 млн рублей. При этом единственным источником финансирования могут быть средства федерального бюджета, предусматриваемые в рамках ФАИП», — пояснил председатель комитета по экономической политике регионального парламента Виктор Власов.

В связи с этим депутаты Законодательной думы Томской области намерены обратиться в правительство РФ для ускорения решения вопроса финансирования. Ближайшее заседание регионального парламента состоится 24 февраля.

Кроме того депутаты томской облдумы намерены попросить правительство РФ восстановить сниженные тарифы на уплату страховых взносов на 10 лет с даты получения статуса резидента ОЭЗ.

По словам Каминского, с 2018 года после прекращения действия льгот по взносам в социальные фонды в ОЭЗ «Томск» наблюдался отток резидентов. Около 15 компаний добровольно прекратили статус резидентов, а часть компаний ушла из-за исчезновения льготы. При этом налоговые платежи только росли.

Ранее сообщалось, в декабре 2021 года АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» получило положительное заключение на проектную документацию для начала строительства инжинирингового центра на территории ОЭЗ «Томск». Проект предусматривает строительство лабораторного корпуса с холодным складом металла и переходом. Общая площадь объектов составляет 21,17 тыс.кв. м.

Строительство экспоцентра и инжинирингового центра затормозила процедура передачи полномочий по управлению ОЭЗ «Томск» на региональный уровень. Данный процесс Минэкономразвития РФ начало в августе 2016 года и завершило только в январе 2020 года.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа создана в Томске в 2005 году, расположена на двух площадках — на северной окраине города (вблизи Северного промузла) и на восточной (близ Академгородка).

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