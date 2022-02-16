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Томичи смогут получить налоговый вычет за абонементы в спортзалы и бассейны

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Жители Томской области могут получить «спортивный» налоговый вычет за оплаченные физкультурно-оздоровительные услуги, услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, разработке планов и занятий физкультурой.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, рассчитывать на компенсацию можно за расходы на покупку абонементов в бассейн или финтес-центры. Оформить налоговый вычет можно через работодателя или самостоятельно, обратившись в Федеральную налоговую службу. Полный перечень услуг, получить компенсацию за которые можно по итогам 2022 года, доступен по ссылке.

В сообщении уточняется, что в 2023 году Минспорта РФ обновит перечень организаций и ИП, участвующих в программе «налогового вычета». Для включения в перечень необходимо отправить пакет документов в областной департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту.

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