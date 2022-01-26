Утром в Томске столкнулись три иномарки

Томский Обзор / Фото: 16 февраля 2022 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 16 февраля, в Томске на Иркутском тракте, 234 произошло тройное ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 7.35. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, информация о пострадавших уточняется.

Очевидцев произошедшего просят обратиться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 79, кабинет № 102, телефон: 8 (38-22) 79-46-93.

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