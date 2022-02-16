Томские ученые создали макет ультразвукового пылесоса

Томский Обзор / Фото: 16 февраля 2022 // Фото: tsu.ru

Радиофизики Томского государственного университета предложили идею ультразвукового пылесоса. Ученые уже собрали макет, который может продемонстрировать принцип работы устройства на практике, сообщает пресс-служба вуза.

«Мы можем сфокусировать ультразвуковое излучение на заданное расстояние, забрать частицы пыли из определенного места и транспортировать их к пылесосу. Это даст возможность очищать помещения без необходимости пробираться в каждый уголок. «Ведь ультразвуковое поле проникает практически везде и может забирать частицы из самых разных участков», — объясняет заведующий лабораторией электромагнитных методов контроля СФТИ ТГУ, профессор кафедры радиофизики РФФ ТГУ Дмитрий Суханов.

Макет, демонстрирующий принцип работы забора частиц с поверхности и их перемещения, состоит из двух решеток ультразвуковых излучателей, которые сфокусированы в одну точку, на частоте 40 килогерц. Между излучателями есть определенная разность фаз, за счет ее изменения создается движущая картина стоячих волн, которая и позволяет перемещать частицы в заданные области. Теперь ученым предстоит продумать, как это реализовать, чтобы система была наиболее производительной.

«Сейчас мы будем производить численное моделирование, расчеты, разрабатывать наиболее приемлемую конфигурацию поля, продумывать размещение излучателей, подбирать модуляцию сигнала. Когда мы поймем, в каком виде установка обеспечит наиболее эффективную транспортировку частиц пыли, можно будет приступать к сборке действующего прототипа», — делится планами Дмитрий Суханов.

Предполагается, что ультразвуковой пылесос можно будет применять в медицине и на различных чистых производствах или даже на борту космической станции в условиях невесомости. Причем, на МКС можно перемещать пыль ультразвуковым полем, не противодействуя силе гравитации, что будет положительно сказываться на эффективности очистки.

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