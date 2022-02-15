Томичей бесплатно научат программированию

В понедельник, 21 февраля, начнет занятия школа системного программирования Томского госуниверситета. Записаться в нее смогут все желающие, вне зависимости от возраста и начальных знаний. Занятия будут проводиться бесплатно в онлайн-формате, сообщает пресс-служба вуза.

Школа была создана по инициативе студентов кафедры компьютерной безопасности Института прикладной математики и компьютерных наук ТГУ. В прошлом году ее слушателями школы стали более 80 человек, окончили ее более 20 учеников. Изначально она задумывалась для подготовки старшеклассников, по факту она вызвала интерес и у подростков, и у студентов, и у людей за 30.

В программе школы курсы по базовым дисциплинам: математике, структурам данных и алгоритмам (на языках ASM, С, С++), операционным системам и другим. Таким образом, слушатели получат мощный фундамент в области IT и программирования.

«Мы решили, что нет смысла ограничивать учащихся при наборе по возрасту или начальным знаниям — мы же объясняем всё с азов. У нас были слушатели без таких знаний, без вузовского диплома, в возрасте за 30 лет. И у некоторых из них получалось чему-то научиться. Среди выпускников прошлого года у нас, к примеру, в топе внутреннего школьного рейтинга были двое учащихся средней школы по 14-15 лет и один мужчина, окончивший университет по другой специальности — тем не менее, с достаточно сложными заданиями он справился просто отлично», — отмечает преподаватель Школы системного программирования Роман Палкин.

Обучение ведется в дистанционном формате. Для записи лекций и проведения занятий в удаленном режиме ТГУ предоставил Школе системного программирования аудитории и нужное оборудование.

«Мы открывали школу в разгар коронавируса, так что выбрали полностью удаленный формат. И это позволило нам расширить наше „вещание“ на всю Россию, к нам заходили люди из самых разных регионов. Конечно, процентов 70 учащихся были из Томска, среди остальных порядка 15 процентов заняли москвичи, процентов 5 — жители Санкт-Петербурга и 10 процентов — представители других городов», — приводит статистику Роман Палкин.

В пресс-службе уточняют, что в этом году в школе будет проводиться больше занятий в неделю, а также будут включены дополнительные курсы. Преподавателями станут студенты старших курсов и выпускники кафедры компьютерной безопасности ИПМКН, а также приглашенные специалисты из ряда компаний, например, НСПК («Национальная система платежных карт»).

Узнать больше о школе и о том, как в нее записаться, можно по ссылке.

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