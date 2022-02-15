Почти 900 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
15 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: unsplash.com
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 889 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала Стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 154 человек. 252 заболевших госпитализированы, двое скончались.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 81 446 случаев заболевания коронавирусом. 65 817 заболевших выздоровели, 726 — скончались.
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