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Почти 900 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 889 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала Стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 154 человек. 252 заболевших госпитализированы, двое скончались.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 81 446 случаев заболевания коронавирусом. 65 817 заболевших выздоровели, 726 — скончались.

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