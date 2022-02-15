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Газета «Томская неделя» закрывается — источник

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В понедельник, 14 февраля, в Управление Роскомнадзора по Томской области было подано заявление о прекращении выпуска газеты «Томская неделя». Информацию об этом разместила в своем профиле Facebook один из авторов издания Ирина Сесюнина.

«В семье владельцев газеты большая трагедия. Желающих приобрести это СМИ нет. Очень жаль, поскольку именно эта газета раз за разом публиковала материалы, служившие основанием проведения проверок правоохранительными органами, привлечению виновных лиц к ответственности. Газета не один десяток лет отстаивала интересы рядовых томичей, помогала бороться с несправедливостью...», — сообщает Ирина Сесюнина.

По данным перечня наименований зарегистрированных СМИ на сайте Роскомнадзора, областная независимая газета «Томская неделя» пока значится действующей. Печатное СМИ зарегистрировано 9 ноября 2010 года.

«Томская неделя» выходила в Томске с 14 мая 1993 года. Газета занималась освещением проблемных вопросов города и области. В издании также публиковались репортажи и фотографии с основных культурно-массовых событий города, представлены рубрики по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, истории, медицине, садоводству и другие. Главный редактор издания — Владимир Губа. По данным сайта «Томской недели», тираж газеты составляет 10,5 тысяч экземпляров.

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