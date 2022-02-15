В МегаФоне узнали, что дарили влюбленные томичи

15 февраля 2022 / Партнерский материал

В День святого Валентина многие жители Томской области радовали своих любимых… новой парой туфель. Накануне 14 февраля связисты на основе анализа обезличенных мобильных данных составили рейтинг популярных подарков – одним них оказалась обувь.

Уже традиционно, в период пандемических ограничений, востребованными становятся онлайн-магазины, где томичи ищут что-то особенное для вторых половинок. Мобильная активность вырастает в 1,5 раза за неделю до Дня всех влюбленных. Для сравнения, к Новому году жители области готовятся более ответственно и начинают штурмовать маркетплейсы уже за месяц до праздничной даты.

Доказательством настоящих чувств уже давно стали смартфоны и в этом году тренд на гаджеты не ослабевает. Именно на площадках с цифровыми девайсами абоненты МегаФона сгенерировали 44% трафика от всех популярных маркетплейсов. 23% трафика абоненты используют на поиски подарков в книжном сегменте, более 15% – на сайтах украшений, косметики и одежды. Причем самыми популярными в этой категории оказались обувные магазины.

Еще один обязательный атрибут праздника, романтический ужин, многие влюбленные пары тоже выбирают онлайн. Спрос на популярные сервисы доставки пиццы и суши в Томске в этот день второй год подряд увеличивается в среднем на 15%.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,2 млн клиентов.

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