Ночью в Томске загорелась иномарка
15 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина
Минувшей ночью, 15 февраля, в Томске загорелась припаркованная по ул. Железнодорожная, 32 Toyota Ipsum, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 3.24. У автомобиля выгорел моторный отсек, обгорело лако-красочное покрытие капота и бампера.
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность механизмов и узлов транспортного средства.
На месте работали 2 единицы техники и 7 человек.
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