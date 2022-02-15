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Ночью в Томске загорелась иномарка

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Минувшей ночью, 15 февраля, в Томске загорелась припаркованная по ул. Железнодорожная, 32 Toyota Ipsum, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 3.24. У автомобиля выгорел моторный отсек, обгорело лако-красочное покрытие капота и бампера.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность механизмов и узлов транспортного средства.

На месте работали 2 единицы техники и 7 человек.

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