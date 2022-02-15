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Томские каратисты привезли медали с всероссийских соревнований в Липецке

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Двое каратистов из Томской области завоевали медали всероссийских соревнований «Кубок Петра Великого», которые проходили в Липецке. В турнире участвовали более 500 спортсменов из 23 регионов страны, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Так томич Александр Завьялов, выступавший в группе спортсменов старше 18 лет и в весовой категории свыше 84 кг, провел четыре боя, в полуфинале победил своего принципиального соперника и в результате занял первое место. Бронзовую медаль завоевала Анна Скворцова, которая провела три боя в возрастной категории старше 18 лет.

«Данный турнир прошел в рамках подготовки к Кубку России. Мы специально поехали в максимально отдаленный от Сибири регион, чтобы поработать со спортсменами, которые редко приезжают к нам. Например, Анна Скворцова выступала в объединенной категории, где был не только ее вес, но и на один больше. Таким образом, мы поработали с разнообразными соперниками. Свою цель выполнили на сто процентов», — рассказал тренер каратистов Руслан Апаев.

Добавим, что Кубок России по каратэ пройдет в конце марта в городе Тюмени.

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