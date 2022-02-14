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В ТГУ завершился финал Университетской лиги России по Dota-2

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В Томском государственном университете определили победителя финала Университетской лиги России по Dota-2. Им стала команда Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП), сообщает пресс-служба ТГУ.

«Первый межуниверситетский турнир по Counter-Strike: Global Offensive показал, что среди студентов очень востребован киберспорт, поэтому мы организовали второй турнир — на этот раз по Dota-2. Он уже стал международным, в нем участвовали 219 команд из России, Украины и Индонезии, — рассказывает куратор Национальной ассоциации университетского киберспорта (Н.А.У.К.А.) Вячеслав Гойко. — Пока не все вузы одинаково настроены на поддержку своих команд, однако много тех, кто разделяет наш научный интерес и готов совместно не только играть, но и исследовать, как киберспорт влияет на молодежь, на их когнитивные навыки.

На протяжении недели университетские команды играли в традиционном олимпийском формате Single Elimination до первого поражения. В финал вышли 8 команд, шесть из них получили денежные призы и спортивные разряды. Призовой фонд сформирован из взносов вузов — участников ассоциации Н.А.У.К.А.

Команда-победитель получила 250 тыс. рублей. Второе место у команды Чувашского государственного университета, третье — у Новосибирского государственного технического университета НЭТИ.

«Востребованность турниров по киберспорту среди студентов показывает, насколько сейчас популярно это направление. У нас есть все шансы вывести университетский киберспорт на международный уровень, и на сегодня ассоциация Н.А.У.К.А., создание которой инициировал ТГУ, объединяет более 100 вузов страны», — комментирует председатель совета Университетского консорциума исследователей больших данных, профессор ТГУ Михаил Мягков.

Международный турнир Университетской лиги по Dota-2 проводится при содействии Томского государственного университета, Университетского консорциума исследователей больших данных, сети киберспортивных клубов Colizeum и компании IPR Media.

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