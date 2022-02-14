Более 100 дольщикам томских долгостроев выплатили около 290 млн рублей

14 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин/ из архива издания

Дольщикам проблемных объектов по ул. Кошурникова, 1а, Ачинской, 18а в Томске и по пер. Школьному, 2 в Стрежевом выплатили 286,4 млн рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Решение о судьбе долгостроев в конце 2021 года принял наблюдательный совет федерального фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Более чем 100 собственникам помещений в трех объектах незавершенного строительства планируется выплатить около 330 млн рублей.

В сообщении уточняется, что прием документов на выплату компенсаций стартовал 12 января. За месяц представитель уполномоченного банка ДОМ.РФ принял 119 собственников, 112 из них уже получили компенсации на общую сумму 286,4 млн рублей.

Участники строительства, еще не подавшие заявления на компенсации, могут обратиться в филиалы АО «Банк ДОМ.РФ».

Подать заявление и направить документы можно и дистанционно. Дополнительная информация по телефону горячей линии: 8 (800) 7007-214.

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