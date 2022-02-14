Томские гиревики завоевали 7 медалей на юношеском первенстве России

14 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Федерация гиревого спорта Томской области

Сборная Томской области по гиревому спорту привезла 7 медалей разного достоинства с прошедшего в Казани первенства России среди младших и средних юношей и девушек.

Как сообщают сообщает пресс-служба региональной федерации гиревого спорта, итогом выступления томских гиревиков в группе 14-16 лет стало три медали в личном первенстве. «Серебро» у Дмитрия Шишкина, воспитанника Дениса Иванова (ДОО (П)Ц «Юниор»). На счету Даниила Яркова, воспитанника Игоря Чепуштанова (ДЮСШ «Победа»), медали за первое и второе место. Также команда младших юношей, в числе которой Никита Воробьёв, Егор Елесов, Дмитрий Шишкин, Даниил Ярков, заняла второе место в командной эстафете.

В старшей возрастной группе (17-18 лет) воспитанниками томской школы гиревого спорта завоевали четыре бронзовых медали. Среди призёров — Егор Петрухин (Каргасокский район, тренер — Федор Перемитин), Арина Ковалева (Томский район, тренеры — Андрей Сидельников, Владимир Полянский), Иван Смоляков (Кривошеинский район, тренер — Владимир Прохоренко) и Егор Полковников (ДЮСШ «Победа», тренер — Игорь Чепуштанов).

В общекомандном зачете сборная Томской области заняла второе место в группе 17-18 лет и четвёртое место в группе 14-16 лет.

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