В Томске откроется бесплатная выставка моделей военной техники

14 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено художественным музеем

Завтра, 15 февраля, в Томском областном художественном музее впервые пройдет выставка моделей и военно-исторической миниатюры. Автор работ — Марк Hunter Харламов, историк по образованию, сфера его интересов пересекается с темой коллекции фигур.

Как сообщает пресс-служба музея, в экспозицию вошли около 20 сборных моделей военной техники, 14 фигур воинов различных эпох, расписанных с исторической достоверностью и 2 диорамы.

«Искусство моделизма, его эстетика, на мой скромный взгляд, состоит не только в скрупулёзной передаче мельчайших деталей, но в большей степени в том, что за каждой моделью стоит определенный прототип, со своей историей и судьбой. Моделизм, прежде всего — это история, которая подается через воссоздание прототипа и изучением связанных событий», — говорит Марк.

Созданием моделей 24-летний историк занимается уже 15 лет. Ряд уникальных миниатюр Марк Харламов воссоздал по реальным источникам. Например, фигура Вольфрама фон Эшенбаха, выдающегося немецкого поэта эпохи миннезанга, была реконструирована по Манесскому кодексу 1250-х годов, а нормандский рыцарь из войска Вильгельма Завоевателя основан на изображении со знаменитого гобелена из Байё (Франция).

Фигура Вольфрама фон Эшенбаха Фото: предоставлено томским художественным музеем

Выставки сообщества моделистов проводятся в Томске с 2014 года. В 2021 году состоялся первый томский региональный слет «Tomscale2020». В сообществе состоят моделисты, которые специализируются по разным направлениям: авиация, бронетанковая техника, гражданские автомобили, флот, миниатюра. Обычно модели создаются из готовых наборов деталей, но в ряде случаев часть из них, а иногда и вся фигура целиком, изготавливается самостоятельно. Творческая мастерская «Hunter’s Art Studio» была создана Марком Харламовым в 2015 году. С тех пор было сделано порядка сотни работ, в том числе и на заказ.

Выставка будет работать до 3 апреля по адресу: пер. Нахановича, 3 с 10.00 до 18.00, кроме понедельников. Вход на экспозицию бесплатный.

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