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Томичей приглашают сделать фото на память на катке в кампусе ТПУ

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В выходные, 12 и 13 февраля, в Томске завершает работу каток у Международного культурного центра ТПУ. В связи с этим томичей приглашают покататься на коньках и сделать фото на память.

Как уточняют в пресс-службе вуза, каток будет работать с 12.00 до 21.00, а с 18.00 до 20.00 фотограф Томского политеха сделает всем желающим фотографии на память. Ссылки на снимки будут размещены в социальных сетях университета: во «ВКонтакте», telegram и Instagram.

Напомним, каток у МКЦ ТПУ площадью 600 кв. метров открылся 25 декабря. Вход со своими коньяками для всех бесплатный. Студенты и сотрудники университета могут взять коньки в прокат на один час за 60 рублей.

По данным вуза, на новогодних праздниках его посетили около тысячи человек.

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