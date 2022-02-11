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Компания «Сибагро» направила на благотворительность больше 25 миллионов рублей

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В 2021 году «Сибагро» направила более 25 млн рублей на благотворительность в Томской области.

Так, в поселке Молодежный Томского района компания построила первую многофункциональную спортивную площадку. Теперь тренироваться на свежем воздухе и активно отдыхать смогут не только молодежненцы, но и жители близлежащих поселков. За два года «Сибагро» вложила в объект свыше 14 млн рублей. Сейчас на территории уже установлены футбольная, волейбольная, баскетбольная и теннисная площадки с противоударным покрытием «резиновая крошка», зона для воркаута, смонтированы ограждения. В этом году компания дооснастит площадку беговой дорожкой и благоустроит территорию.

В одном из детских садов Томска появились компьютеры для занятий робототехникой. Уличную спортивную площадку детского сада села Октябрьское холдинг оснастил новым оборудованием. А в детском саду Светлого появилась аллея выпускников экологического проекта «Сибагро» «Переходим на зеленое». В рамках проекта компания уже больше 4 лет учит детей бережному взаимодействию с окружающим миром. Весной детский сад покинули почти 100 юных экологов. Вместе с родителями и воспитателями они высадили на территории учреждения больше ста многолетников.

Холдинг регулярно оказывает помощь спортивным федерациям рафтинга и кикбоксинга – выделяет деньги на покупку оборудования, приобретение формы и поездки на соревнования.

Томская больница скорой медицинской помощи получила 1 млн рублей на покупку современных автоклавов. Второй год подряд «Сибагро» помогает Светленской больнице. В прошлом году, в разгар пандемии, компания приобрела оборудование для организации call-центра, обеспечила медиков продуктовыми наборами, организовала ремонт автопарка больницы, доставку врачей по вызовам на такси, помогла закупить необходимое медицинское оборудование. Также «Сибагро» оказывает помощь ковидным госпиталям в рамках акции «Спасибо врачам» и обеспечивает медиков сельских ФАПов продуктовыми наборами.

Кроме того, компания помогает организовывать праздничные мероприятия в селах, школах, детских садах, помогает ветеранам, музыкальным школам, домам культуры, храмам.

В 2022 году «Сибагро» продолжит оказывать комплексную поддержку и развивать инфраструктуру на территориях своего присутствия.

Подробнее о социальных проектах компании «Сибагро» можно почитать по ссылке: sibagrogroup.ru/holding/charity

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