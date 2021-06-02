Оставить свой «зеленый след»: как в детсаду поселка Светлый появился Сад выпускников

2 июня 2021 / Партнерский материал / Фото: Елена Астафьева

Во дворе детского сада №3 в поселка Светлый шумно и людно — ребята, которые выпускаются в этом году, с интересом рассматривают саженцы, лопатки и лейки. Все это приготовлено специально для них, ведь сегодня им предстоит создать Сад выпускников.

Мероприятие проходит в рамках экологического проекта компании «Сибагро» — «Переходим на зеленое», который стартовал в Светленском детском саду в 2017 году. Эти ребята — активные его участники, в течение четырех лет учились внимательному и ответственному отношению к окружающей природе. Закладка Сада выпускников — не только символический итог участия в проекте, но и передача экологической эстафеты будущим поколениям дошкольников.

Экологический проект Переходим на зеленое

Фото: Елена Астафьева

— Сегодня мы с вами высадим декоративные растения, создадим своими руками Сад выпускников, и тем самым оставим свой зеленый след в детском саду, где вы провели несколько лет, — говорит детям педагог дополнительного образования по экологии Елена Голых.

Она показывает фотографии растений, которые планируется посадить, и рассказывает о каждом. Здесь и декоративная краснолистная яблоня, и сортовые рябина и черемуха, и серая спирея, и калинолистный пузыреплодник.

Все названия ребята повторяют и стараются запомнить. Особенно приглянулась им яблоня: хором кричат, что «она красивая».

Фото: Елена Астафьева

Дети делятся на группы, всего их четыре — «Сказка», «Курносики», «Сказочная страна» и «Левушки», каждая встает у своей таблички. У всех — свой участок сада, который предстоит озеленить.

Команды распределяют так: один взрослый и два ребенка. Мамы, папы и бабушки руководят и помогают, дети активно включаются в процесс — Нужно аккуратно взять кустик и пересадить в рыхлую лунку, залить ее водой, а потом бережно присыпать землей — ребята стараются изо всех сил, помогают друг другу. То и дело слышатся вопросы: «А как поливать?», «А не слишком ли много воды?», «А какой температуры она должна быть?».

Фото: Елена Астафьева

Садить кустики надо так, чтобы не повредить черемуху и рябину, которые были высажены ранее. Дети понимают важность процесса и уже сами могут многое рассказать. На вопрос «Зачем высаживать деревья?» 7-летняя Саша отвечает, что деревья очищают воздух. Сама она только что посадила пузыреплодник.

— Очень полезная акция, которая учит детей заботиться о природе. Они уже столько всего знают, например, мой ребенок рассказывает, что нужно беречь окружающий мир, нельзя срубать деревья, — рассказала мама 6-летнего Артема Грабарчука.

Фото: Елена Астафьева

— Мне больше всего понравилось поливать растения, — делится впечатлениями 6-летняя Катя. — Я люблю все растения, которые я посадила. У яблони будут яблоки!

— А мне больше нравятся цветы ромашки, но и эти хорошие, — замечает 6-летняя Маша.

Название фото Фото: Елена Астафьева

Кто-то из ребят высаживает деревья и кустарники впервые. Но опыт общения с растениями есть уже у всех: в каждой группе на подоконнике — свой небольшой «цветник», за которым дети ухаживают.

А еще — теплица и «полезный огород», где каждое лето ребята в рамках проекта «Переходим на зеленое» выращивали помидоры, огурцы, перцы и даже арбузы, а осенью — собирали урожай.

Здесь даже есть свои метеостанция, лаборатория-оранжерея и дендрарий на открытом воздухе:

Фото: предоставлено компанией «Сибагро»

Все это стало возможным благодаря экспериментальным площадкам и оборудованию, которое подарила детскому саду компания «Сибагро».

— В экологическом проекте компании мы уже пятый год. — рассказывает Ольга Алексеева, заведующая детским садом №3 поселка Светлый. — Началось все с огородов и метеостанций. В метеостанции на открытом воздухе есть оборудование, позволяющее наблюдать за природой — гигрометры, термометры, приборы, измеряющие скорость ветра и влажность воздуха, солнечные часы, которые дети настраивают самостоятельно по компасу. Все, что они узнают, фиксируют в дневниках. Они следят за погодой и наблюдают, как влияют природные явления на растения — когда пробивается трава, почему опадают листья. В огородах дети следят за развитием растений от семян и росточков до сбора урожая. Мы придумали такую акцию: каждую неделю, когда созревают овощи, наш «экологический дозор» их собирает, а выращенный урожай мы приносим пожилым людям, пенсионерам.

Фото: Елена Астафьева

В экологической лаборатории также много интересного: столики для опытов, тематические коллекции и образцы, гербарии с описанием растений, оборудование для наблюдений за насекомыми с увеличительными стеклами, дающими возможность рассматривать муравьев и жуков, а также наушниками, позволяющими слышать их жужжание.

Проект «Переходим на зеленое», по словам Ольги Алексеевой, учит детей заботиться об окружающем мире — делать его лучше, интереснее и экологичнее.

Фото: Елена Астафьева

Закладка Сада выпускников позволила детям оставить свой зеленый след в детском саду, который они окончили в этом году, а также получить новый опыт и массу ярких впечатлений.

В финале юных экологов ждали подарки: наборы семян луговых трав и книжка выпускника «Переходим на зеленое» для детей и родителей с описанием игр и экспериментов с природными материалами — своеобразная памятка о том, чему ребята научились в проекте.

Фото: Елена Астафьева

— Семена мы высадим на даче, там много всего растет, но такого еще не было, — поделилась Мария Агантаева. — Сад выпускников — это просто отличная идея! Очень интересно будет увидеть его развитие. Тем более дочь успела посадить несколько растений: и дерево, и какой-то маленький кустик. Надеюсь, будет приходить сюда, водить младшего брата и показывать экоуголок, в создании которого принимала такое активное участие.

Ее дочь Дарина тоже строит планы на семена:

— Их я посажу дома, а потом чуть-чуть — на даче. Мне нравится садить деревья! Больше всего запомнилась яблоня, именно я ее высаживала.

Фото: Елена Астафьева

Проект «Переходим на зеленое» реализуется в 11 детских садах Сибири и Урала. В том числе, в четырех детских садах Томского района. За четыре года действия проекта вместе с «Сибагро» «перешли на зеленое» более 700 дошколят и их родителей из детских садов Светлого, Копылова, Рассвета и Молодежного.

Мария Голдовская Заместитель председателя правления «Сибагро» Познание окружающего мира должно проходить в непосредственном взаимодействии ребенка с миром природы. Благодаря проекту «Переходим на зеленое», теперь уже бывшие дошколята покидают детский сад с базовыми знаниями об экологии и окружающем мире, которые они смогут применить в школе и дальнейшей жизни.

Текст: Лилия Валиулина

Фото: Елена Астафьева

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