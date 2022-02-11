Суд в Томске опроверг информацию об освобождении из-под домашнего ареста замгендиректора пивоваренной компании

11 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Томский областной суд опроверг информацию защиты заместителя генерального директора ОАО «Томское пиво» Вячеслава Литвина об отмене меры пресечения в виде домашнего ареста, передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Вопрос о мере пресечения Литвину остался открытым», — говорится в сообщении, опубликованном в четверг вечером на сайте облсуда.

Ранее общественный представитель обвиняемого Елена Ульянова сообщила, что Верховный суд РФ удовлетворил апелляционную жалобу Литвина, обвиненного в мошенничестве, и освободил его из-под домашнего ареста.

«Высшая судебная инстанция не нашла оснований для избрания в отношении Литвина какой-либо меры пресечения, который до этого по решениям судов Томска 10 месяцев содержался в следственном изоляторе, а затем еще шесть месяцев находился под домашним арестом», — отметила Ульянова.

В свою очередь, Томский областной суд заявил, что Судебная коллегия Верховного Суда рассматривала апелляционные жалобы Литвина и его защитников на постановление Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 27 сентября 2021 года об отказе в удовлетворении ходатайства об изменении территориальной подсудности уголовного дела.

«По результатам рассмотрения постановление Восьмого кассационного суда (...) оставлено без изменения, а апелляционные жалобы обвиняемого Литвина и его защитников (...) без удовлетворения. Вопрос об отмене или изменении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении обвиняемого Литвина Судебной коллегией не рассматривался», — отмечается в сообщении.

«Верховный Суд разъяснил обвиняемому Литвину и адвокатам, что этот вопрос будет рассматривать районный суд», — подчеркнули в областном суде.

Как сообщалось, следственное управление СКР по Томской области возбудило против Литвина дело о мошенничестве. По версии следствия, в 2016 году он ввел в заблуждение томского предпринимателя при покупке у него двух земельных участков для нужд «Томского пива». В результате ОАО получило участки по заниженной стоимости, ущерб предпринимателю составил более 1 млн рублей.

Литвину было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Вину в предъявленном обвинении он не признал. Он также отказался дать показания против мэра Томска Ивана Кляйна (ему подконтрольно ОАО «Томское пиво»).

По данным источника «Интерфакса», потерпевшим по делу является бизнесмен Ринат Аминов, который также являлся свидетелем обвинения по уголовному делу о превышении полномочий в отношении Кляйна.

Мэра Томска обвиняли в двух эпизодах превышения должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. В конце декабря Советский районный суд Томска признал Кляйна виновным и приговорил его к двум годам заключения в колонии общего режима.

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