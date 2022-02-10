Главу одного из районов Томской области подозревают в превышении полномочий

Томский Обзор / Фото: 10 февраля 2022 // Фото: unsplash.com

В отношении главы Кожевниковского района Томской области Александра Малолетко возбуждено уголовное дело по статье «превышение полномочий».

Как уточняют в пресс-службе регионального СУ СКР, основанием для этого стали материалы областного УФСБ.

По предварительным данным, в апреле 2020 года подозреваемый заключил муниципальный контракт на реконструкцию очистных сооружений между администрацией района и одной из организаций региона. Работы должны были проводиться в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», исполнение которого должно было быть осуществлено до конца 2020 года. В декабре того же года подозреваемый принял работы и оплатил их, несмотря на то, что фактически реконструируемый объект не был введен в эксплуатацию. Также не было получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии объекта.

В ноябре 2021 года подозреваемый от имени администрации района заключил муниципальные контракты на выполнение режимно-наладочных работ на реконструируемом объекте, которые уже были предусмотрены и оплачены по заключенному в апреле 2020 года муниципальному контракту.

Расследование уголовного дела продолжается.

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