Верховный суд РФ освободил обвиненного в мошенничестве замгендиректора «Томского пива» из-под ареста

Томский Обзор / Фото: 10 февраля 2022 // Фото: unsplash.com

Верховный суд РФ удовлетворил апелляционную жалобу по уголовному делу заместителя генерального директора по правовым вопросам ОАО «Томское пиво» Вячеслава Литвина, обвиненного в мошенничестве, и освободил его из-под домашнего ареста, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на общественного представителя обвиняемого Елену Ульянову.

«Высшая судебная инстанция не нашла оснований для избрания в отношении Литвина какой-либо меры пресечения, который до этого по решениям судов Томска 10 месяцев содержался в следственном изоляторе, а затем еще 6 месяцев находился под домашним арестом», — приводит решение суда Ульянова в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, следственное управление СКР по Томской области возбудило против Литвина дело о мошенничестве. По версии следствия, в 2016 году он ввел в заблуждение томского предпринимателя при покупке у него двух земельных участков для нужд «Томского пива». В результате ОАО получило участки по заниженной стоимости, ущерб предпринимателю составил более 1 млн рублей.

Литвину было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Вину в предъявленном обвинении он не признал. Он также отказался дать показания против мэра Томска Ивана Кляйна (ему подконтрольно ОАО «Томское пиво»).

По данным источника «Интерфакса», потерпевшим по делу является бизнесмен Ринат Аминов, который также являлся свидетелем обвинения по уголовному делу о превышении полномочий в отношении Кляйна.

Мэра Томска обвиняли в двух эпизодах превышения должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. В конце декабря Советский районный суд Томска признал Кляйна виновным и приговорил его к двум годам заключения в колонии общего режима.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: