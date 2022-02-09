Томичи смогут летать в Симферополь по льготным ценам

9 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая/ из архива редакции

Рейс с пересадкой Томск — Симферополь авиакомпании S7 Airlines попал в число направлений, субсидируемых Федеральным агентством воздушного транспорта. Полеты будут выполняться до 31 декабря 2022 года, сообщает пресс-служба компании.

Помимо направления с вылетом из Томска субсидируется еще ряд прямых рейсов из Москвы, Новосибирска, Владивостока и Иркутска, а также на некоторых маршрутах с пересадками. Так, специальные тарифы будут действовать на прямых направлениях:

из Москвы в Улан-Удэ, Горно-Алтайск, Норильск, Читу, Благовещенск;

из Новосибирска в Симферополь, Читу, Магадан, Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Благовещенск, Норильск, Улан-Удэ;

из Иркутска в Санкт-Петербург, Симферополь, Магадан.

С пересадкой можно приобрести билеты по специальным ценам:

в Санкт-Петербург из Владивостока, Магадана, Мирного, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Читы;

в Краснодар из Магадана и Читы;

в Симферополь из Абакана, Барнаула, Благовещенска, Кемерово, Красноярска, Новокузнецка, Томска и Хабаровска;

в Сочи из Благовещенска, Калининграда, Магадана и Читы;

в Екатеринбург из Благовещенска, Калининграда и Читы;

в Красноярск из Благовещенска и Хабаровска;

в Анапу из Мирного;

в Москву из Полярного;

во Владивосток из Минеральных Вод.

В сообщении отмечается, что специальные тарифы действуют для граждан РФ в возрасте до 22 лет включительно, для граждан пенсионного возраста (женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет) и многодетных семей, а также для инвалидов первой группы без ограничения по возрасту их сопровождающих, сопровождающих детей-инвалидов, а также инвалидов с детства второй или третьей группы.

Кроме того, билеты по субсидированным тарифам могут приобрести все граждане РФ, зарегистрированные в Дальневосточном федеральном округе. Для них доступны специальные цены на прямые рейсы из Москвы в Благовещенск, Улан-Удэ и Читу, а также на рейсы из Благовещенска в Санкт-Петербург с пересадкой.

Подробная информация о правилах приобретения билетов по субсидируемым тарифам доступна на сайте авиакомпании.

Авиабилеты на рейсы S7 Airlines можно приобрести на сайте www.s7.ru, через приложения для iPhone и Android и во всех офисах продаж. Все билеты по субсидированным тарифам оформляются без сборов во всех каналах продаж S7 Airlines. Узнать точную информацию о рейсах, забронировать и купить билеты можно также по телефону контактного центра авиакомпании 8-800-700-07-07 (звонок по России бесплатный).

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