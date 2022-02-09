Томич заработал на продаже фотографий канализационных люков на NFT-аукционе

Томский Обзор / Фото: 9 февраля 2022 // Фото: flynft.net

Томич Алексей выставил на одной из NFT-платформ Chia NFT Market коллекцию из 158 фотографий канализационных люков Томска. Практически сразу лоты стали пользоваться популярностью и раскупаться пользователями площадки.

«Летом 2013 я впервые установил Instagram на свой телефон и вышел во дворе сфотографировать первое, что попадется мне на глаза. Это оказался канализационный люк. С тех пор это стало традицией: гулять по городу, искать канализационные люки и фотографировать их. Кажется, что все люки одинаковые, но на самом деле у низ разный дизайн. Очень-очень странная NFT-коллекция. Теперь моя мечта — сделать канализационные люки с моим собственным дизайном и установить их в Томске», — говорится в описании коллекции.

Алексей отмечает, что в продажу попали фотографии, собранные в течение пяти лет. Там есть изображения как новых люков, так и некоторых дореволюционных образцов.

На момент создания материала лоты были проданы 123 раза. Таким образом продавец заработал 32427 Chivas coin (около 23 тыс. рублей).

Chia NFT Market — открытая торговая NFT-площадка на которой все желающие могут создавать, исследовать и торговать NFT, хранящимися в блокчейне Chives.

Невзаимозаменяемый (уникальный) токен (NFT, non-fungible token) — вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых специфичен и не может быть обменян или замещён другим аналогичным токеном. NFT представляет собой криптографический сертификат цифрового объекта с возможностью передавать его через механизм, применяемый в криптовалютах. Сам по себе токен не является подтверждением права на владение цифровым активом в контексте законодательства об авторском праве и не препятствует копированию объекта. Он лишь закрепляет за владельцем «цифровую фишку», созданную на основе одного из экземпляров цифрового артефакта.

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